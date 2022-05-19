Bu kavşakta 350 kaza yaşandı... Kaza anları kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Bu kavşakta 350 kaza yaşandı... Kaza anları kameraya böyle yansıdı

19.05.2022 00:04

Bu kavşakta 350 kaza yaşandı.

Bu kavşakta 350 kaza yaşandı... Kaza anları kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 sokağın birleştiği kavşak, sürücülerin ve vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Yaklaşık 7 yılda 350 ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların olduğu kavşak, çözüm bekliyor. Kazaların yaşandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Osmaniye mahallesi Gaziler ile Altay Caddesi'nin kesiştiği kavşak, sürücülerin ve vatandaşların korkulu rüyası halinde geldi. Sürücü hataları nedeniyle yaşanan kazalarda kaldırım üzerinde bulunan vatandaşlar da tehlikeli anlar yaşıyorlar.

Yaşanan 350 kazanın arasında polis araçları da yer aldı. Kazaların yaşandığı bölgede faaliyet gösteren işyerleri sahipleri, kavşakta ki sorunun çözülmesini istediler.

Beyaz eşya satış İşyeri sahibi İlhan Muhammetoğlu, "7 yıldan bu yana burada esnafım. 7 yıldır bu kavşakta şiddetli kazalar meydana geliyor. Gaziler sokak ile Altay Caddesinin kesiştiği yerde, sürücüler yol vermeyince kazalar meydana geliyor. Geçtiğimiz gün 6 kişinin yaralandığı kaza da meydana geldi. Benim işyerime dolmuş girdi. 7 yılda 350 adet yaralamalı, ölümlü ve hasarlı kazalar meydana geldi. Buraya Acil bir şekilde önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

Kavurmacı işyeri sahibi Ahmet Çınık ise,"Mesela şu; herkes kendini haklı görmesi. Sürücüler birbirine saygılı olsa kazalar yaşanmaz. Bu kazalar milli servettir. Can kayıpları da yaşanıyor. Geniş olan sokağı cadde olarak gören sürücüler hızla ilerliyor. Bir şekilde önlem alınması lazım. Yetkililere sesleniyorum." dedi.

Bu kavşakta 350 kaza yaşandı... Kaza anları kameraya böyle yansıdı
Bu kavşakta 350 kaza yaşandı... Kaza anları kameraya böyle yansıdı
Bu kavşakta 350 kaza yaşandı... Kaza anları kameraya böyle yansıdı
Bu kavşakta 350 kaza yaşandı... Kaza anları kameraya böyle yansıdı

YORUMLAR
500
Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Altay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu kavşakta 350 kaza yaşandı... Kaza anları kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
23:56 İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam geldi!
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:23 ABD Kongresi'nin Miçotakis'i alkışlamasına ilk yorum Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi: Kimin nerede alkışlandığı önemli değil
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 00:14:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bu kavşakta 350 kaza yaşandı... Kaza anları kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement