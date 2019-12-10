Son Dakika Haberleri: Bu kaza ucuz atlatılmış
Son Dakika Güncel Bu kaza ucuz atlatılmış - Son Dakika

Bu kaza ucuz atlatılmış

6 saat önce

Samsun'da güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen trafik kazasıda faciadan dönülürken kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen trafik kazasıda faciadan dönülürken kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Çakır yönetimindeki 55 ABJ 880 plakalı otomobil, Ümit Demir'in kullandığı 55 RH 222 plakalı otomobile yandan çarptı. Hızını alamayan otomobil devrilerek Erkan Altıntaş yönetimindeki 55 C 0848 plakalı midibüse de vurarak durdu. Kazada, otomobil sürücüsü Uğur Çakır ile aynı araçta bulunan Berk Taşan yaralandı. Yaralı Berk Taşan 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken otomobil sürücüsü Uğur Çakır ise tedaviyi kabul etmedi. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Bu kaza ucuz atlatılmış

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin yerli otomobil özleminde sona gelindi! Erdoğan test sürüşü yapacak
Evinde kaza geçiren Merve Özbey, ayak parmaklarından ameliyat olacak İkiye ayrılan araçtan sağ çıktı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri Kazada LPG tankı yerinden çıkan otomobile, elindeki sigarayla müdahale etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:40:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu kaza ucuz atlatılmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]