Son Dakika Haberleri: Bu kazadan yara almadan kurtuldular
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Bu kazadan yara almadan kurtuldular

1 saat önce

Çin'de meydana gelen kazada bir cip, otoyol bağlantısında bulunan su dolu varillere çarptı.

Bu kazadan yara almadan kurtuldular, System.String[]
Çin'de meydana gelen kazada bir cip, otoyol bağlantısında bulunan su dolu varillere çarptı. 4 aylık hamile kadın ve eşi, takla atan cipin içerisinden sürünerek çıktı.
Kaza, Guizhou bölgesindeki Qiandongnan Miao ve Dong'da, 30 Haziran'da meydana geldi. Yoldan çıkan cip, yol kenarında bulunan su dolu varillere sert bir şekilde çarparak takla attı. 4 aylık hamile kadın ve eşi, enkaz haline gelen cipin içinden sürünerek çıktı.
Yerel medya, kadın ve eşinin yara almadığını ancak kontrol için hastaneye kaldırıldığını, bebek de dahil durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Ayrıca, kadının ve eşinin emniyet kemerlerinin takılı olduğu, kaza öncesinde cipin hızının ise 100 km'den fazla olduğu belirtildi.


- Çin
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:18 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, Dünya
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