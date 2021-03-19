Bu kazaların ortak özelliği duyarlı vatandaşlar...Kaza anları mobesede - Son Dakika

Bu kazaların ortak özelliği duyarlı vatandaşlar...Kaza anları mobesede

19.03.2021 00:44

Bu kazaların ortak özelliği duyarlı vatandaşlar.

Bu kazaların ortak özelliği duyarlı vatandaşlar...Kaza anları mobesede

Kazaların ortak özelliği aşırı hız, dikkatsizlik ve kural hatası

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçen yıl aşırı hız, dikkatsizlik ve kural hatası sonucu meydana gelen çok sayıda trafik kazası saniye saniye mobese kameralarına yansıdı.

Görüntülerde ilk olarak, İsmet İnönü Caddesi üzeri Çınar Taksi kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, şehir merkezi istikametine doğru giden otomobile direksiyon hakimiyetini kaybeden bir bisiklet sürücüsünün çarpması ve yere düşmesi görülüyor. Çarşı Mahallesi Fen Lisesi önünde meydana gelen kazada ise, otomobil ile motosikletin çarpıştığı yaralamalı kaza yer alıyor. İsmet İnönü Caddesi üzeri hal kavşağı yaya geçidinde meydana gelen bir diğer kazada bisiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı ilginç kaza kameralara yansıyor. Sonrasında 4 Eylül Mahallesi Yeni Sanayi kavşağında otomobil ile ambulansın çarpışması sonucunda meydana gelen yaralamalı trafik kazası yer alıyor. 4 Eylül Mahallesi Yaşardoğu Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi kesişiminde meydana gelen başka bir kazada ise karşıdan karşıya geçmekte olan engelli bir vatandaşa bir kamyonet sürücüsünün çarpma anı görünüyor. Yine 4 Eylül Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri parkı yakınlarında motosikletin otomobile çarpması sonucunda motosiklet ve sürücüsünün ayrı köşelere savrulduğu yaralamalı kaza mobese kameralarına yansıyor.

Bu kazaların ortak özelliği duyarlı vatandaşlar...Kaza anları mobesede
Bu kazaların ortak özelliği duyarlı vatandaşlar...Kaza anları mobesede
Bu kazaların ortak özelliği duyarlı vatandaşlar...Kaza anları mobesede
Bu kazaların ortak özelliği duyarlı vatandaşlar...Kaza anları mobesede

İnönü Caddesi, Bisiklet, MOBESE, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu kazaların ortak özelliği duyarlı vatandaşlar...Kaza anları mobesede - Son Dakika


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