Bu keçileri görenler, kuaförden çıktıklarını düşünüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu keçileri görenler, kuaförden çıktıklarını düşünüyor - Son Dakika

Bu keçileri görenler, kuaförden çıktıklarını düşünüyor

6 saat önce

Sivas'ta uzun ve taralı saçları ile dikkat çeken keçiler, kendilerini görenlere kuaför salonundan çıkmış gibi bir izlenim veriyor.

Bu keçileri görenler, kuaförden çıktıklarını düşünüyor, System.String[]

Sivas'ta uzun ve taralı saçları ile dikkat çeken keçiler, kendilerini görenlere kuaför salonundan çıkmış gibi bir izlenim veriyor.

Sivas'ta yaşayan Serkan Çakar tarafından yetiştirilen keçiler saç şekilleri ile dikkat çekiyor. Sanen ve Halen cinsi keçilerin melezlenmesi ile doğan uzun saçlı keçiler, diğer keçilerin iki katı bedelle alıcı buluyor. Görünümleriyle yüzlerde tebessüm oluşturan keçilerin sahibi Çakar, 4 buçuk yıldır hayvancılık yaptığını belirterek kendisi de ilk kez uzun saçlı keçilerle karşılaştığını söyledi.

"ÇOK KOMİK BULUYORLAR"

Serkan Çakar, uzun saçlı keçilerin komik bulunduğunu belirtip "Şu an da 42 tane keçimiz var. Bazıları proje keçisi olduğundan dolayı saçları uzun. Biz onları melezleme yoluyla ürettik. Cins keçilerdir. Süt verimleri de çok yüksek. Gören insanların çok ilgisini çekiyor. Saçları uzun olduğu için değişik geliyor. Sevmeye, fotoğraf çekilmeye gelenler oluyor. Fiyatları diğerlerine göre daha yüksek. Nadir çıktı, devamlı karşılaştığımız bir durum değildi. 4 buçuk yıldır bu işi yapıyoruz. İlk defa böyle saçları uzun olan keçi çıktı. Sosyal medyada keçilerin fotoğraflarını durum olarak paylaştık. Keçileri insanlar gördü çok yorum aldı herkes gelip fotoğraf çekilmek istediler. Çok komik buluyorlar" dedi.

(İHA)

Kuaför, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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Bu keçileri görenler, kuaförden çıktıklarını düşünüyor
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