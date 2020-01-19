Bu kedi çeşmeden başka hiç bir yerden su içmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu kedi çeşmeden başka hiç bir yerden su içmiyor - Son Dakika

Bu kedi çeşmeden başka hiç bir yerden su içmiyor

6 saat önce

Çeşmeden su içen akıllı kedi ilgi odağı oldu.

Çeşmeden su içen akıllı kedi ilgi odağı oldu. Mahallelinin 'Portakal' diye hitap ettiği kedinin, çeşmeden başka hiç bir yerden su içmemesi dikkat çekiyor.

Bursa'da çeşmeden su içmek için mahallenin çay ocağına gelen kedi, daha sonra çeşmenin başına gidiyor. Çay ocağı sahibinin çeşmeyi açmasıyla doyasıya su içen Portakal, mahallenin sokaklarında geziniyor. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada ise yoğun ilgi gördü.

(Zafer Peker/İHA)

Bu kedi çeşmeden başka hiç bir yerden su içmiyor

Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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