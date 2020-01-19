Bu kedi çeşmeden başka hiç bir yerden su içmiyor - Son Dakika

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Bu kedi çeşmeden başka hiç bir yerden su içmiyor
6 saat önce
Çeşmeden su içen akıllı kedi ilgi odağı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
Çeşmeden su içen akıllı kedi ilgi odağı oldu. Mahallelinin 'Portakal' diye hitap ettiği kedinin, çeşmeden başka hiç bir yerden su içmemesi dikkat çekiyor.
Bursa'da çeşmeden su içmek için mahallenin çay ocağına gelen kedi, daha sonra çeşmenin başına gidiyor. Çay ocağı sahibinin çeşmeyi açmasıyla doyasıya su içen Portakal, mahallenin sokaklarında geziniyor. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada ise yoğun ilgi gördü.
(Zafer Peker/İHA)
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