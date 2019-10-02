Bu kedi ders dinleyip, kitap okuma saatine katılıyor

Öğrencilerin sahiplendiği 'Mahmut' isimli kedi, bir öğrenci gibi sınıfa girip öğretmeni dakikalarca dinliyor

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesindeki Özen Adalı Anadolu Lisesindeki öğretmen ve öğrencilerin sahiplendiği ve okulun maskotu olan sokak kedisi, öğrencilerle derse girip kitap okuma saatine katılıyor.

Özen Adalı Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından sahiplenen 'Mahmut' isimli sokak kedisi, öğrencilerle birlikte derse giriyor. Okuma saati başta olmak üzere hemen hemen tüm derslere giren kedi, okulun maskotu haline geldi. Okuldaki öğretmen ve öğrenciler tarafından sahiplenen ve düzenli olarak beslenmesi yapılan kedi, kimi zaman öğrencilerin sıralarında dersi dinliyor, kimi zaman ise öğretmen masasında uzanarak renkli görüntüler oluşturuyor.

Konuyla ilgili konuşan öğrenciler, 'Mahmut' ismini verdikleri kedinin derse girmesini olumlu bulduklarını ifade ederek, "Kedinin derse girmesi bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Biz onu çok sevdik. Bizimle birlikte dersi dinliyor. Bizlerde onunla ders işlemeyi seviyoruz. Ayrıca bu şekilde hayvan sevgisini de öğrenmiş oluyoruz" ifadelerini kullandılar.

Okul Müdürü Vahdetin Akgöl ise, sokak kedisini 6 ay önce sahiplendiklerini ifade ederek, "Öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz çok ilgi gösteriyorlar, onu besliyorlar. Kedimiz de okuma saatlerinde sınıflara girip çıkıyor. Bir öğrenci gibi sıralarda dersi dinliyor. Öğrencilerimiz de kediyi seviyor, kedi de onları seviyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda evcil hayvanların beslenmesiyle ilgili kampanya başlattığını hatırlatan Akgöl, "Biz de buna destek vermek için kedi beslemeye başladık. Öğrencilerimizde hayvan sevgisi oluştu. Bunun yanında bir köpek de besliyoruz. Ara sıra bahçeye gelip oturuyor. Ancak onu daha sınıfa alıştıramadık. İnşallah onu da en kısa zamanda okulda beslemeye çalışacağız" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)