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Bu kedi derslere giriyor - Son Dakika

Bu kedi derslere giriyor

31.12.2021 12:11

Bu kedi derslere giriyorTOKAT Tokat'ta soğuk havalar nedeniyle okula sığınan kedi öğrencilerle birlikte derse giriyor.

Bu kedi derslere giriyor

TOKAT Tokat'ta soğuk havalar nedeniyle okula sığınan kedi öğrencilerle birlikte derse giriyor.

Yunus Emre İlkokulunda öğrencilerle birlikte sınıfa giren kedi, okulun maskotu oldu. Soğuk havada okula sığınan kedi kısa sürede öğrencilerin sevgisini kazandı. Öğretmenler başta olmak üzere öğrenciler ilgiyle yaklaştıkları kediye "minnoş" ismini veridi. Derslerde sıraların üzerine çıkan kedi, öğrencilerle birlikte adeta ders dinliyor. Ders dışında ise okul koridorunda oynaya kedi sevimliliği ile ilgi odağı oluyor. 3-C sınıfı öğrencilerinden Nazlı Melek Yüksekkaya, kedi ile birlikte ders yapmaktan keyif aldıklarını, eğlendiklerini söyledi. Duru Beyzanur İçmez ise hayvanlarla çocuklar arasında bir bağ olduğunu hissettiğini ifade ederek, "Biz hayvanları çok seviyoruz. Sınıfımıza bir kedinin olması daha da güzel oldu. Hayvanlarla ilişkimiz büyüyor. Bu bizleri daha iyi etkiliyor diye düşünüyorum. Dersimiz daha eğlenceli geçiyor" dedi. Zeynep Beril Yüce ise sınıflarında bir kedi olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "İyi ki kedi derste bizimle, alıştık. Gitmesini istemiyoruz. Çok tatlı" diye konuştu.

Bu kedi derslere giriyor
Bu kedi derslere giriyor
Bu kedi derslere giriyor

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Tokat, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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