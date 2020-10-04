Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı - Son Dakika

Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı

Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasının bahçesine kurulan kedi evi 100'e yakın sokak kedisine sıcak yuva oldu.

Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasının bahçesine kurulan kedi evi 100'e yakın sokak kedisine sıcak yuva oldu. Isı enerjisinin kullanıldığı yuvalarda kediler kış mevsiminde üşümeyecek.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Nuh Çimento Fabrikası, tesis içerisinde ve çevresinde yaşayan sokak kedilerini korumak amacı ile farklı bir projeye imza attı. Kedilerin korunması için fabrika içerisinde boş bir alana ısı yalıtımlı 'kedi evi' inşa edildi. Çevredeki kediler, buradaki kedi evine yerleştirildi. Aç ve susuz kalmaları önlenen kedilerin güvende olmaları da sağlandı. Kedilerin kışın üşümemeleri için ise fabrikanın ısı enerjisinin aktarıldığı gaz betondan kedi yuvaları yapıldı. Fabrika çalışanlarının inşa ettiği kedi evindeki kedilerin her gün mamaları verilip, temizlik ve bakımları yapılıyor. Ayrıca kedilerin düzenli olarak veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılıyor.

"Sokak hayvanlarının mutlu ve sağlıklı olması için uğraş veriyoruz"

Proje hakkında bilgiler veren Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Başyıldız, "Yaşamak için önce yaşatmak gerekir. Sokak hayvanlarını çok seviyoruz. Sevimli dostlarımız yaşamımızın bir parçası, iyi ki varlar. Onlar için verdiğimiz mücadele tüm çalışanlarımız ve çocukları tarafından takdir topluyor. En az çalışanlarımız kadar aynı kampüsü paylaştığımız sokak hayvanlarının da mutlu ve sağlıklı olması için uğraş veriyoruz. Bunu vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu projeyle, fabrikamızın ısı enerjisini aktaracağımız, kendi üretimimiz olan gaz betondan yapılmış kedi evlerimiz ile kışın sıcak, yazın serin yuvalarda sevimli dostlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşıladık, bunun yanında beslenme ve bakımlarını da üstlendik. 66 odalı evimizdeki Kedilerimize her gün mamaları veriliyor, temizlik ve bakımları yapılıyor, düzenli olarak veteriner kontrolü ile sağlıklı yaşam sürmeleri sağlanıyor" dedi.

"Tüm kedilerimiz için ayrı ayrı isim koymayı da planlıyoruz"

Yuvada 100'e yakın kedinin olduğunu ifade eden Başyıldız, "Farklı cinsten yüze yakın kedisi olan ve kısa süre önce fabrika lojmanımızdan taşınan, emektar çalışanımızın bize bıraktığı sevimli dostlarımızın daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri bize huzur veriyor. Sokak hayvanları için tüm kuruluşların bu imkanları sağlayabilmesinin kolay olmayacağını biliyoruz. Bu anlamda şirket olarak bakış açımız ve çalışanlarımızla paylaştığımız en önemli mesaj; her nerede olursa olsun sokak hayvanlarının ihtiyacı olan tek şey sevgi diyoruz. Bu sevgiyi çocuklarımıza da aşılamak suretiyle oluşacak farkındalık ile sokak hayvanlarının her geçen gün daha iyi şartlara sahip olacağına inanıyoruz. Bunun dışında da evlerimizden arta kalan bir kap yemeği ve suyu sevimli dostlarımızla paylaşmayı arzu ediyoruz. Çalışanlarımızın ziyaretleri ve ilgisi sayesinde kedilerimiz hak ettikleri sevgiyi görmüş oluyor. Bu arada şirket içi isim yarışması yaparak tüm kedilerimiz için ayrı ayrı isim koymayı da planlıyoruz" diye konuştu.

"Yaşam alanları sık sık dezenfekte ediliyor"

Kedilerin sağlıklı yaşamaları için yaşam alanlarının sürekli dezenfekte edildiğine dikkat çeken Başyıldız, "Soğuk ve sıcaktan korunmaları için kış aylarına gelmeden önce ısı yalıtımını da sağlayacağız. Fabrikamızın ısı enerjisini aktaracağımız kedi evimizde sıcacık bir kış dönemi geçirmeyi hedefliyoruz. Onlar için en iyi şartları sağlayamaya çalışıyor, yaşam alanları sık sık dezenfekte edilip hijyenik ortama önem veriliyor" şeklinde konuştu.

Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı
Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı Maskesini düzgün takmayan yolcudan kendisini görüntüleyen kadına tepki: Cezadan korkmuyorum Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor
Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi         
17:36
ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü         
16:56
Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım         
15:47
Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi         
14:32
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 17:53:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei