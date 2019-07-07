Son Dakika Haberleri: "Bu kemeri rahmetli babam için aldım"
Son Dakika Spor Haber

"Bu kemeri rahmetli babam için aldım"

1 saat önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz, "Herkes şunu iyi bilsin!

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz, "Herkes şunu iyi bilsin! Ben savaşırım, asla pes etmem. Bu kemeri rahmetli babam için aldım." dedi.
Gürbüz, Sarayiçi Er Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açılamada, Kırkpınar'da sadece kemer mücadelesi değil, aynı zamanda onur ve gurur mücadelesi de verdiğini belirtti.
Onur ve gurur savaşından galip çıktığını ifade eden Gürbüz, "Herkes şunu iyi bilsin! Ben savaşırım, asla pes etmem. Bu kemeri rahmetli babam için aldım. Zor yollardan, dar yollardan, karanlıktan çıktık da geldik. Tüm ekibime, tüm sevenlerimize, herkese bu kemeri armağan ediyorum ama özellikler babamın ruhuna." ifadelerini kullandı.
Devlet sporcusu unvanıyla ilgili soruya Gürbüz, "Bu sahada kemer almak çok zor. İki gündür verdiğimiz mücadeleleri görüyorsunuz. Buradaki her kemer anlamlı, her kemer önemli. Toplam 15-20 Kırkpınar başpehlivanı var. Bu unvan ülkemize bir yük değil. Biz maddi yönünü geçtik, bunun onurunu, gururunu yaşamak istiyoruz. Biz devlet sporculuğunu hak ediyoruz." yanıtını verdi.
Ailesinden ve sevenlerinden fedakarlık yaparak bir yıldır Kırkpınar'a hazırlandığını aktaran Gürbüz, destek olan herkese teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:31 Kaynak: AA
Ali Gürbüz, Kırkpınar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz Parma'dan Galatasaray'a Gervinho yanıtı! Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular Topuk Yaylası'nda taraftarla buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 20:50:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bu kemeri rahmetli babam için aldım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]