Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor - Son Dakika
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Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor

27.05.2022 09:12

Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları Mayıs ayında da devam ediyor.

Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları Mayıs ayında da devam ediyor. Kar kalınlığının 4 metreyi geçtiği yayla yolları göçerler için açılıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri ve Faraşin Yaylalarının yollarını açmak için çalışma başlattı. Konumu itibariyle Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan 3 bin rakımlı yaylalardan geçen yollar, kar nedeniyle kapanınca ekipler yolları göçerler için açmak için seferber oldu. Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığını açıp ilerleyen ekipler, 3 gündür aralıksız çalışıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda ülkenin dört bir yanından Beytüşşebap yaylalarına gelmeye çalışan göçer ve arıcılar için yolları açan ekipler, aynı zamanda çamurlu yolları da düzleştirip sağlamlaştırıyor.

Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor
Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor
Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor
Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor

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Sarıkamış Mayıs ayında beyaza büründü Sarıkamış Mayıs ayında beyaza büründü Sarıkamış Mayıs ayında beyaza büründü Sarıkamış Mayıs ayında beyaza büründü
Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor - Son Dakika


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