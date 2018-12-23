Son Dakika Haberleri: Bu Kermesin Geliri Yaşlıların Bakımına Harcanacak

Bu Kermesin Geliri Yaşlıların Bakımına Harcanacak

2 saat önce

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi, "Mihallıççık Selami Vardar Yaşlılar Köşkü"nün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kermes düzenledi.

Bu Kermesin Geliri Yaşlıların Bakımına Harcanacak, System.String[]
Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi, "Mihallıççık Selami Vardar Yaşlılar Köşkü"nün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kermes düzenledi.

Kermesin açılışına Eskişehir AK Parti Milletvekili Harun Karacan, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı. Eskişehir Şube Başkanı Yasemin Nazlı Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada "Kermesimizin amacı, Mihallıççık ilçesinde bulunan, Selami Vardar Yaşlılar Köşkümüzün ihtiyaçlarını karşılamak. Vakfımızın gönüllüleriyle birlikte, büyük bir özveriyle, gece gündüz çalışarak bu kermesi gerçekleştirdik. Siz gönül dostlarımızın da katkılarıyla yaşlılarımıza konforlu bir hizmet sunma hayalimizi gerçekleştireceğiz. Vakfımızın yaptığı kermese olan katılımınız ve bağışlarınız sayesinde bir yaşlımızın daha elini tutmak, onu rahat ettirmek şansını bulacağız. Bu konuda sizlere destekleriniz için teşekkür ediyorum hem vakfımız hem de yaşlılarımız adına. Vakfımız yardıma muhtaç kimselere yardım elini uzatan hayırseverlerle, yaşlılarımız arasında gönül köprüsü oluşturmak için var. Bu nedenle sizlerin desteklerini bekliyoruz. Birlikte pek çok eli tutmayı başarabiliriz" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:46 Kaynak: İHA

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