Son Dakika Haberleri: Bu kez 10 bin istedi
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Bu kez 10 bin istedi

36 dakika önce

Taştemel'e hakaret ve tehdit suçundan 8 bin 750 lira adli para cezasına çarptırılan şarkıcıya bu defa 10 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

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Taştemel'e hakaret ve tehdit suçundan 8 bin 750 lira adli para cezasına çarptırılan şarkıcıya bu defa 10 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada Taştemel, Özerk'in kendisini 'ucuz, basit, bar parçası" diyerek hakaret ettiğini ve "Bir daha televizyonlarda yalan söylersen seni gebertirim" diyerek tehdit ettiğini belirtti.
Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:20 
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