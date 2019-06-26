Son Dakika Haberleri: Bu kez ağacı acımadan kırdılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bu kez ağacı acımadan kırdılar

7 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin, belediyenin kaldırım kenarına diktirdiği ağacı kırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu kez ağacı acımadan kırdılar, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin, belediyenin kaldırım kenarına diktirdiği ağacı kırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Mardin Caddesi üzerine belediye tarafından ekilen ağaçlardan biri gece saat 00.45'te kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kırıldı. Olay anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde yürüyen üç kişiden birisi kaldırım üzerinde bulunan dikili ağacı gövdesinden salmaya başlıyor. Ardından ağacı yere yatırarak kırıp olay yerinden uzaklaşıyor.

Cadde üzerinde bulanan esnaflar ise, ağacı güvenlik kamerasından baktıktan sonra bir kişi tarafından kırıldığını gördüklerini belirterek, "Güvenlik kameralarını izledik ve olay anını gördük. Olay birkaç dakika içerisinde yaşandı. Biz bu şahsın en kısa zamanda bulunmasını ve gerekli işlemlerin başlatılmasını istiyoruz. Kaldırımlarımız yeni yapılmıştı ve ağacımızı çok seviyorduk. Her gün iş yerimizi açtığımızda ağacımızı suluyorduk. Yaşanan durum karşısında çok üzüldük" ifadesini kullandı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:58 Kaynak: İHA
cumhuriyet mahallesi, kızıltepe, mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, gerçek mezar açılınca ortaya çıktı Kız çocuklarına ilaç içirip cinsel istismarda bulunan 2 sapık tutuklandı 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunan adam meydan dayağı yedi! Şanlıurfa'da aileler çatıştı, 8 kişi yaralandı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 23:05:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu kez ağacı acımadan kırdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]