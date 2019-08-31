Bu kez anne rolünde

İlk kez bir anne rolünü canlandırdığını söyleyen Çağıran, "Çocuğuna daha iyi bir gelecek verebilmek adına onu terk etmek zorunda kalan Akça'nın yaşadıkları ve hikayedeki aile çocuk ilişkileri beni çok etkiledi. İnandıktan sonra her şeyi göze alabilecek ve her koşulda dimdik ayakta duran bir kadın karakter Akça" dedi. Başrollerini Nazan Kesal, Serhat Teoman, İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'ın paylaştığı "Çocuk" yakında Star TV'de ekrana gelecek.