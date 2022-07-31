Bu kez Antalya'da görüldü... Bulduğu insan yüzlü örümceği karınca ile besliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bu kez Antalya'da görüldü... Bulduğu insan yüzlü örümceği karınca ile besliyor

31.07.2022 11:05

Bu kez Antalya'da görüldü.

Bu kez Antalya'da görüldü... Bulduğu insan yüzlü örümceği karınca ile besliyor

Ürkütücü bulduğu örümceği sahiplenip karınca ile besledi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde insan yüzlü örümceği görenler şaşkınlık içinde kaldı. Örümceği bulan vatandaş, sahiplendiğini söylediği hayvanı karınca ile beslediğini anlattı.

Serik ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Ağaçbacak, çamaşırlarını toplarken gördüğü örümceği (Thomisus Onustus) görünce çok şaşırdı. Örümceğin insana benzediğini ve ürpertici olduğunu belirten Ağaçbacak, bu yaşına kadar ilk kez böyle bir örümcek gördüğünü söyledi.

"Resmen insana bakıyor, ürpertiyor ve korkutuyor"

Örümceği gördüğü anları anlatan Fatma Ağaçbacak, "Ben dün akşam çamaşır topladım. İçeriye aldım çamaşırlarımı dürmek için. O anda eşofmanımda beyaz bir örümcek gördüm. Çok değişik geldi bana. Gözleri olduğunu fark ettim. Her yerine baktım ve telefonla çektim. Örümceği kavanoza koydum. Biz bu örümceğin ne olduğunu anlayamadık. İnternette baktık ve zehirli bir örümcek olduğu söylendi. 65 yaşındayım ben hiç böyle bir örümcek görmedim bu yaşıma kadar. Köy yeri burası çok örümcek olur burada. Bu örümcek insana benziyor, ağzı var, kaşı var hatta içini görebiliyoruz. Resmen insana bakıyor, ürpertiyor ve korkutuyor. O yüzden çektik fotoğrafını. İnternette incelediğimizde böyle örümceklerin zehirli olduklarını öğrendik" dedi.

Örümceği sahiplendi

Bundan sonra örümceği beslemeyi düşündüklerini belirten Ağaçbacak, "İçine karınca koyduk. Besliyoruz bakalım, nereye kadar. Kavanozun içine koyduk. İçinde karıncayı ağları ile ördü ve karınca hareketsiz kaldı. İçine maydanoz da koyduk ama sonra kaldırdık" şeklinde konuştu.

Yengeç örümceği familyasından Palearktik bölgede yayılmış bu örümcek türünün dorsalinde yer alan girinti ve çıkıntıların insan suratına benzer şekillenme gösterebildiği ve bu şekilleriyle zaman zaman medyada "insan yüzlü örümcek" haberlerine konu olduğu görüldü.

Örümcek, ilk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer tarafından Thomisus onustus adıyla tanımlandı ve tür geçerli revizyon geçirmeden ilk verilen adıyla günümüzde de kullanılıyor.

Fiziksel özelliklerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği örümceğin dişisi 7-9,8 milimetre, erkeği ise 2-3,6 milimetre boylarında görülüyor. Rengi çok değişken olan örümceğin ana zemin rengi beyaz, pembe ve sarı arasında değişiyor. İlginç örümcek ayrıca birkaç gün içinde aktif renk değiştirme özelliğine sahip. Küçük böceklerle beslenen örümceğin bilinen herhangi bir zararı bulunmuyor.

YORUMLAR
500
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antalya'da insansız deniz aracını kullandı Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antalya'da insansız deniz aracını kullandı Açıklaması Seydişehir'de seyir halindeki tırda yangın Seydişehir'de seyir halindeki tırda yangın
Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu kez Antalya'da görüldü... Bulduğu insan yüzlü örümceği karınca ile besliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 11:12:39. #1.13#
SON DAKİKA: Bu kez Antalya'da görüldü... Bulduğu insan yüzlü örümceği karınca ile besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement