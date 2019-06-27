Son Dakika Haberleri: Bu kez arkadaşları onu ağaca bağlayıp, pastayla şaka yaptılar
Son Dakika Güncel Haber

Bu kez arkadaşları onu ağaca bağlayıp, pastayla şaka yaptılar

2 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, doğum günlerini kutladığı arkadaşlarının yüzüne pasta sürmesiyle bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde şaka yaptığı kişiler tarafından ağaca bağlanarak, yüzü ve vücudu pastayla kaplandı.

Bu kez arkadaşları onu ağaca bağlayıp, pastayla şaka yaptılar, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, doğum günlerini kutladığı arkadaşlarının yüzüne pasta sürmesiyle bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde şaka yaptığı kişiler tarafından ağaca bağlanarak, yüzü ve vücudu pastayla kaplandı.
İlçedeki bir kafede çalışan Hayrettin Yavuz, arkadaşlarının doğum günlerini getirdiği pastalarla kutluyordu. Mumu üfleyen arkadaşlarının yüzüne pastayı sürerek şaka yapmasıyla bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde ise arkadaşlarının sürpriziyle karşılaştı. Hayrettin Yavuz'u kafe önündeki ağaca bağlayan arkadaşları, 'doğum günün kutlu olsun' ve 'intikam' sloganları atarak yanlarında getirdikleri pastayı yüzüne attı. Pasta Hayrettin Yavuz'un yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bölümüne sürüldü. Hızını alamayan arkadaşları, kafeden aldıkları ketçabı da Hayrettin Yavuz'un üzerine döktü.Hayrettin Yavuz'un arkadaşları, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medayada da büyük ilgi gördü. 


- Ereğlizonguldak
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:17 Kaynak: DHA
er, doğum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum Valisi: Kadınlarımız çobanla evlenmiyorlar, bizde ismini değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı CHP Genel Başkan Yardımcısı, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu Oyuncu Jemma Lucy, çıplak videolarını satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:18:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu kez arkadaşları onu ağaca bağlayıp, pastayla şaka yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]