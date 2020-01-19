Bu kez asfaltı değil, iyiliği kazıdılar - Son Dakika

Otomobil kulüpleri trafikte yaptıkları tehlikeli hareketlerle sık sık ülke gündemine gelirken, Bursa'da bir gurup otomobil tutkunu önemli bir farkındalık projesini gerçekleştirip ihtiyacı olan öğrencilere ayakkabı ve kıyafet yardımı yaptı.



Sosyal medya üzerinden bir araya gelen gönüllülerden oluşan kulüp, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.



Bazı otomobil kulüplerinin trafiği felç eden etkinlikleri, çevreyi rahatsız eden gürültülü araç modifiyeleri gibi olumsuz örneklerle gündeme gelmesinden rahatsız olan kulüp üyeleri, kendi aralarında yaptıkları toplantıda toplumsal duyarlılık yönünde bir proje geliştirme kararı aldılar.



Samanlı köy okuluna sıcacık destek



Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde eğitim veren Samanlı Köyü İlkokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit eden ve miniklerin eksiklerini gidermek için yola çıkan otomobil tutkunları, aileleriyle birlikte kahvaltıda bir araya geldiler.



Bilet satışıyla gerçekleştirilen etkinlikten elde edilen gelirle de, öğrencilere kışlık ayakkabı ve giyecek yardımı yapıldı.



Üyelerin sağladığı katkılarla alınan yardım malzemelerini okula götürerek öğrencilere teslim eden BTC Başkanı Yasin Altın, "Bizim kulübümüzde örnek bir aile ortamı var. Sadece araçlara odaklanmayıp etrafımıza da bakıyoruz. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda bu proje fikri ortaya çıktı ve hızlıca hayata geçirdik. Elimizden geldiğince minik öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Kışlık kıyafetleri ve ayakkabıları teslim ettiğimiz çocukların yüzlerindeki sevinci görmek inanın her şeye değerdi. Bundan sonra otomobil kulüplerinin olumsuz örnekler yerine alkış alan hareketlerle gündeme gelmesini istiyoruz. Bu konuda ilk adımı biz attık, umarım yurt genelinde diğer otomobil kulüpleri de benzer projelere imza atarlar" dedi. - BURSA