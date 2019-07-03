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Bu kez avlamadı, kurtardı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, düştükleri sulama kanalında sürüklenen 2'si yavru 4 yaban domuzu, avcı Selçuk Poslu tarafından kurtarıldı.

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DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, düştükleri sulama kanalında sürüklenen 2'si yavru 4 yaban domuzu, avcı Selçuk Poslu tarafından kurtarıldı. Poslu'nun arkadaşlarıyla birlikte yaban domuzlarını kurtarma çabası takdir topladı.
Dün, kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düşen ve sürüklenen 2'si yavru 4 yaban domuzunu gören mahalle sakinleri, avcı Selçuk Poslu'dan yardım istedi. Poslu, kanala gelerek suda sürüklenen domuzları kurtarmak için çalışma başlattı. Poslu, kanal kenarında yavru domuzları elleriyle tek tek yakalayıp, güçlükle sudan çıkardı. Büyük domuzları da beline bağladığı iple suya girerek kurtaran Poslu, daha sonra hepsini doğaya bıraktı. Poslu ve beraberindeki arkadaşların domuzları kurtarma mücadelesi takdir topladı. Kurtarma çalışması, drone ile görüntülendi.
Suda mahsur kalan hayvanları kurtaran Selçuk Poslu, "Avcılık sadece öldürmekten ibaret değildir. Her şey sezonunda yapılır. Şu an av sezonu kapalı. Av sezonu açık olsa bile o şekilde mağdur bir hayvan öldürülmez. Arkadaşlarımla birlikte gidip yaban domuzlarını kurtardık. Doğal yaşam alanlarına bıraktık. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi için bir de video çekimi yapıp, sosyal medyada paylaştık" diye konuştu.
Selçuk Poslu, geçen yıl da benzer bir çalışma yapıp, sulama kanalına düşen 7 domuzu kurtarmıştı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:29 Kaynak: DHA
Denizli, Çivril, Selçuk, Güncel
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