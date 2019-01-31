Son Dakika Haberleri: Bu Kez Ayvalık'ta Ortaya Çıktı

Bu Kez Ayvalık'ta Ortaya Çıktı

47 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında ortaya çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında ortaya çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında hortum etkili oldu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan hortumu gören vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Herhangi bir zarar neden olmayan hortum 5 dakika kadar sonra etkisini kaybetti.

)Suat Salgın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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