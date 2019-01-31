Bu Kez Ayvalık'ta Ortaya Çıktı
47 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında ortaya çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesi açıklarında ortaya çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında hortum etkili oldu. Akşam saatlerinde ortaya çıkan hortumu gören vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Herhangi bir zarar neden olmayan hortum 5 dakika kadar sonra etkisini kaybetti.
)Suat Salgın/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:06 Kaynak: İHA
Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı
Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
CHP'nin İstanbul Adayı Ekram İmamoğlu, Pazarda Tezgahın Üzerine Çıkıp Lahana Sattı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı