BU KEZ CADDEBOSTAN... DENİZ KIYISI PİSLİK İÇİNDE - Son Dakika

BU KEZ CADDEBOSTAN... DENİZ KIYISI PİSLİK İÇİNDE
İSTANBUL'da normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti ancak son günlerde artan deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor.
İSTANBUL'da normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti ancak son günlerde artan deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşların yürüyüş ve spor yaptığı ayrıca denize girdiği yürüme yolu ve plajın da bulunduğu alanın yanında deniz kirliliği dikkat çekiyor. Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve kayalıklarda oturarak denizi seyrettiği alanda deniz kirliliğine pis koku da eşlik ediyor. Deniz üzerinde kahverengi bir tabakanın içinde bol miktarda evsel atık ve deniz anası olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:44 Kaynak: DHA
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