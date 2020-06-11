BU KEZ CADDEBOSTAN... DENİZ KIYISI PİSLİK İÇİNDE
İSTANBUL'da normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti ancak son günlerde artan deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor.
İSTANBUL'da normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti ancak son günlerde artan deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşların yürüyüş ve spor yaptığı ayrıca denize girdiği yürüme yolu ve plajın da bulunduğu alanın yanında deniz kirliliği dikkat çekiyor. Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve kayalıklarda oturarak denizi seyrettiği alanda deniz kirliliğine pis koku da eşlik ediyor. Deniz üzerinde kahverengi bir tabakanın içinde bol miktarda evsel atık ve deniz anası olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:24 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BU KEZ CADDEBOSTAN... DENİZ KIYISI PİSLİK İÇİNDE - Son Dakika
Son Dakika Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı