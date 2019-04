Bu Kez Can Vermek İçin Kan Verdiler

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü personeli Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine başladı. Bu kapsamda Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kan bağışı kampanyası başlattı. Kendisi de kan veren Aktaş, Kızılay Adana Şube Başkanlığı ile birlikte Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kan verdiklerini belirterek, "Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Çünkü bu konular eninde sonunda bize ailemize geri dönüyor" dedi.

Kampanya kapsamında emniyet müdürlüğü binasına gelen yüzlerce polis kan verdi. Arkadaşları vatan uğruna gözlerini kırpmadan can veren polisler bu kez can kurtarmak için kan vermek için sıraya girdi.

