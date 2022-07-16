Bu kez ceza hakime (2) - Son Dakika
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Bu kez ceza hakime (2)

16.07.2022 19:01
Bu kez ceza hakime (2)

HAKİMDEN AÇIKLAMAErzurum'da eşinin görev yaptığı eğitim kurumunda 'izin' meselesi yüzünden okula giderek müdür yardımcısı Fatıma Yeşilyurt'u tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan ve 720 lira adli para cezasının ardından açılan tazminat davasında da 4 bin TL ödemeye mahkum edilen hakim R.Ş.

HAKİMDEN AÇIKLAMA

Erzurum'da eşinin görev yaptığı eğitim kurumunda 'izin' meselesi yüzünden okula giderek müdür yardımcısı Fatıma Yeşilyurt'u tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan ve 720 lira adli para cezasının ardından açılan tazminat davasında da 4 bin TL ödemeye mahkum edilen hakim R.Ş., konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Olayın 20 Eylül 2020 tarihinde eşinin görev yaptığı Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde gerçekleştiğini ve buranın okul olmadığını belirten Hakim R.Ş., açıklamasında şunları şu ifadelere yer verdi: "Ayrıntıya girmeden haberdeki bazı yanlış ifadelerin düzeltilmesini istiyorum. Öncelikle Fatıma Yeşilyurt'a karşı fiziksel şiddet içeren bir eylemim olmamıştır. Bu hususta iddianamede ve ceza mahkemesi kararında geçen bir ibare yoktur. Hatta şikayetçi Fatıma Yeşilyurt'un ifadesinde de fiziksel şiddet uyguladığıma ilişkin ifade yoktur. Avukatın bu yöndeki beyanı gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumun kamera kayıtlarından da anlaşılacağı üzere benim okulu basmam söz konusu değildir. Zaten orası okul da değildir. Eşimle birlikte eşimin tedavisi sonrası belgeyi vermek için Fatıma Yeşilyurt'un odasına gittik. Aramızdaki tartışma sonrasında, eşime mobbing uyguladığından, bu işin burada kalmayacağını, kendisini Milli Eğitim Bakanlığına şikayet edeceğim yönünde söz sarf ettim. Fiziksel şiddet ve bu olay sonrasında kendisine yönelik tehdit içeren eylemim ve sözüm olmamıştır. Nitekim bu olayla ilgili yaptığım şikayet üzerine MEB Müfettişleri gelmiş ve olayı soruşturmuşlardır. Ayrıca haberde eşimin Fatıma Yeşilyurt'a yönelik 'Benim eşim hakim. Ben böyle şeylere gerek duymam' şeklinde bir sözü de olmamıştır. Davacı tarafından manevi tazminat davası neticesinde 7 bin TL manevi tazminata hükmedilmiş ancak karar henüz kesinleşmemiştir. Tarafıma verilen sair tehdit suçundan dolayı para cezasında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Yani hakkımda verilmiş bir ceza kararı yoktur. Yalnızca hükmedilen bir manevi tazminat vardır. Bu da ceza değildir ve henüz kesinleşmemiştir. Olay, ben eşim ve davacı arasında geçen karşılıklı sözlü tartışma olup, benim tek başıma kuruma giderek Fatıma Yeşilyurt'u odasında tehdit etmem ve fiziksel şiddet uygulamam söz konusu değildir. Ayrıca, bu olayla ilgili eşime verilen disiplin cezası mahkeme kararıyla iptal edilmiştir."


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Kaynak: DHA

Yeşilyurt, Mahkum, Hakim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu kez ceza hakime (2) - Son Dakika

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