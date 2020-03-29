Bu kez çocuklar için
6 saat önce
'Çocuk ozanı' Onur Erol, bu akşam saat 19.30'dan itibaren Instagram hesabından (@onurerolkonser) yapacağı canlı yayında hem eğlenceli şarkılarını seslendirecek hem de keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.
'Çocuk ozanı' Onur Erol, bu akşam saat 19.30'dan itibaren Instagram hesabından (@onurerolkonser) yapacağı canlı yayında hem eğlenceli şarkılarını seslendirecek hem de keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:55
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