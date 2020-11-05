Bu kez de kanlarıyla hayat kurtardılar - Son Dakika

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılay'ına kan bağışı ile destek verdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen Türk Kızılay kan bağışı tırında polis memurları gönüllü kan bağışçısı oldu. Edirne Kan Bağış Merkezi'nde görev yapan Dr. Erhan Aksoy, "Emniyetimiz sağ olsunlar, bizim güvenliğimizi sağladıkları gibi canlarımıza da katkıda bulunarak, kanlarıyla canlarımıza katkıda bulunuyorlar sağ olsunlar teşekkür ediyoruz kendilerine" dedi.

"Pandemi döneminde kan stoklarımızda ciddi düşüşler yaşandı"

Dr. Aksoy, "Maalesef pandemi döneminde kan stoklarımızda ciddi düşüşler yaşandı. Bu dönemde kurumlarımızın bizimle yapmış oldukları bu iş birlikleri çok çok önemli. Emniyet Müdürlüğümüzün nezdinde diğer tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum buradan. Maalesef Covid pandemisi döneminde bağış düşüyor ama hastalıklarda ve kan ihtiyacında bir düşüş olmuyor. Tüm vatandaşlarımızdan kan bağışına bu dönem için biraz daha istekli, gönüllü ve daha dikkatli bir şekilde yapmalarını hastalarımız adına kendilerinden talep ediyorum" diye konuştu. - EDİRNE