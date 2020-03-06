Bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada - Son Dakika

Bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada

6 saat önce

Antalya Cumhuriyet Caddesi'nde bir sokak kedisi ile farenin birbirlerini kovalaması, ilginç görüntüler oluşturdu, izleyenleri güldürdü.

Bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada, System.String[]

Antalya Cumhuriyet Caddesi'nde bir sokak kedisi ile farenin birbirlerini kovalaması, ilginç görüntüler oluşturdu, izleyenleri güldürdü.

İlginç görüntüler, sabahın erken saatlerinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki tramvay yolunda ilerleyen fareyi gören sokak kedisi, hışımla önüne kesiyor. Duraksayan fare de zıplayıp kediye karşı kendini savunmaya çalıyor. Farenin savunma şekli ve hareketleri, bir dönemin fenomen çizgi filmi Ninja Kaplumbağaları'nın mutant faresi 'Usta Splinter'ı akıllara getirdi. Fare, daha sonra tramvay güzergahında yoluna devam ediyor.

27 saniyelik bu görüntü, 'Antalya Hakkında' adlı instagram sitesinde yayınlandı ve çok sayıda beğeniyle yorum aldı.


Cumhuriyet Caddesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı

Son Dakika Haberleri
18:55 Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 19:35:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]