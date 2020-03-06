Bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada - Son Dakika

Antalya Cumhuriyet Caddesi'nde bir sokak kedisi ile farenin birbirlerini kovalaması, ilginç görüntüler oluşturdu, izleyenleri güldürdü.

İlginç görüntüler, sabahın erken saatlerinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki tramvay yolunda ilerleyen fareyi gören sokak kedisi, hışımla önüne kesiyor. Duraksayan fare de zıplayıp kediye karşı kendini savunmaya çalıyor. Farenin savunma şekli ve hareketleri, bir dönemin fenomen çizgi filmi Ninja Kaplumbağaları'nın mutant faresi 'Usta Splinter'ı akıllara getirdi. Fare, daha sonra tramvay güzergahında yoluna devam ediyor.

27 saniyelik bu görüntü, 'Antalya Hakkında' adlı instagram sitesinde yayınlandı ve çok sayıda beğeniyle yorum aldı.