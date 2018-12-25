Bu Kez Gençler Kol Kanat Oldu

Bornova Koleji öğrencileri 3D yazıcıyla protez kol ürettiEl, kol ya da parmakları olmayan insanların bu uzuvlara kavuşabilmesini amaçlayan Bornova Koleji öğrencilerinin başarısı büyük heyecan yarattı.

Bornova Koleji 10. sınıf öğrencileri Ekrem Büker, Asil Değirmen ve Alp Çalımoğlu, 3D yazıcı aracılığıyla ürettikleri protez kol ile bu uzuvların eksikliğini yaşayanlara umut oldu. Öğrencilerin ürettiği protez kolun maliyetinin sadece 20 lira olması büyük heyecan yaşattı.

Bornova Koleji Bilişim Öğretmeni Mehmet Çetin yaptıkları çalışmayla, 3D teknolojisi ile uzuvlarını kaybeden kişilere el, kol, bacak ve benzeri uzuvların çok düşük maliyetle yapılmasının mümkün olduğunu gördüklerini belirterek, "Elin tasarımını yaptıktan sonra bunları 3D baskıya hazır hale getirip yazıcı ile parçalar halinde bastık. Basılan parçaların montajını ise basit destek malzemeleri ile yaptık. Eklemlerin ve parmakların hareket etmesi için esnek ve esnek olmayan misina kullandık. İç kaplamaları ise medikal sünger malzeme ile isteğe göre yapılabilir" diye konuştu.

Öğrencilerini teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak yetiştirdiklerini belirten Bornova Koleji Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, "Öğrencilerimizi hedeflediğimiz noktaya taşırken onlara bu yolda katkı sağlayan her türlü projeyi de destekliyoruz" diye konuştu.

Bornova Koleji Lise Müdürü Alper Abay öğrencilerin istek ve yeteneklerini dikkate alarak çok yönlü bir eğitim verdiklerinin altını çizerek, "Öğrencilerimiz haftalar süren yoğun bir çalışma temposunun ardından, çok düşük bir maliyetle protez kol hazırladı. Öğrencilerimize ve öğretmenlerine başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.