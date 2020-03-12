Bu kez hayatları aydınlattılar - Son Dakika
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Bu kez hayatları aydınlattılar

6 saat önce

Hayatı Aydınlat Projesi ile engelli vatandaşlara 'enerji' olan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Yozgat Valiliğine akülü sandalye şarj istasyonu kurdu.

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Hayatı Aydınlat Projesi ile engelli vatandaşlara 'enerji' olan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Yozgat Valiliğine akülü sandalye şarj istasyonu kurdu.


CK Enerji Çamlıbel Elektrik, engelli vatandaşların hayatın içinde yer almasına destek olmak hedefiyle 2016 yılında başlatılan Hayatı Aydınlat Projesi çerçevesinde Yozgat Valiliğine akülü sandalye şarj istasyonu kurdu. Daha önce Sivas ve Tokat'ta kurulan birer şarj istasyonunun ardından Yozgat'ta kurulan istasyon ile sayı 3'e çıkartılmış oldu. Yozgat Valiliği binası içinde yer alan istasyonda engelli vatandaşlar akülü araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecekler.


9 Mart Pazartesi günü yapılan açılışta konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, firmaya hayata geçirdikleri bu özel proje ve valilik içinde kurdukları istasyon için teşekkür etti.


"Çalışanlarımızdan destek alıyoruz"


CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin ise, "Çalışanlarımızın da destek verdiği Hayatı Aydınlat Projesi kapsamında düzenlediğimiz Hayatı Aydınlat konserlerinden elde edilen gelirle engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atma gayretindeyiz. Bu kapsamda kentin en işlek noktalarına akülü sandalye şarj istasyonları kurarak engelli vatandaşlarımızın rahatça dışarıya çıkmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Sivas ve Tokat'tan sonra bugün de Yozgat'ta valilik binası içinde kurduğumuz istasyonumuzun açılışını yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın valimize bugüne kadar bize verdiği destek için teşekkürlerimi sunarken, istasyonumuzun ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - YOZGAT

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
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