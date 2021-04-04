Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Oğuzhan Uğur'un Youtube'daki kanalında yaptığı programa konuk oldu. Programda Uğur'un sorularını yanıtlayan ünlü spiker, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

AÇIKLAMASIYLA GÜNDEM OLDU

Kitabındaki bir anetdottan bahseden Ece Üner, "Belleğe yatırım yapalım deyince aklıma geldi. Viagra ve meme silikonuna yapılan yatırım, alzheimer'a yapılan yatırımın beş katıymış. Dolayısıyla önümüzdeki 10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar yaptıkları bu yatırımı ne için kullanacaklarını hatırlamayacaklar" şeklinde konuştu.

Verdiği bilgi ile sosyal medyada gündem olan ünlü spiker, açıklamasının devamında ise"Kitapta böyle hikayeler var. Rencide edilmesi gereken yaman çelişkiler" dedi.