Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu
04.04.2021 19:54
Haber spikeri Ece Üner, katıldığı bir Youtube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Viagra ve meme silikonuna yapılan yatırımın alzheimer'a yapılan yatırımdan beş kat fazla olduğunu söyleyen Üner," 10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar bu yatırımı ne için kullanacaklarını hatırlamayacaklar" dedi.
Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Oğuzhan Uğur'un Youtube'daki kanalında yaptığı programa konuk oldu. Programda Uğur'un sorularını yanıtlayan ünlü spiker, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
AÇIKLAMASIYLA GÜNDEM OLDU
Kitabındaki bir anetdottan bahseden Ece Üner, "Belleğe yatırım yapalım deyince aklıma geldi. Viagra ve meme silikonuna yapılan yatırım, alzheimer'a yapılan yatırımın beş katıymış. Dolayısıyla önümüzdeki 10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar yaptıkları bu yatırımı ne için kullanacaklarını hatırlamayacaklar" şeklinde konuştu.
Verdiği bilgi ile sosyal medyada gündem olan ünlü spiker, açıklamasının devamında ise"Kitapta böyle hikayeler var. Rencide edilmesi gereken yaman çelişkiler" dedi.
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