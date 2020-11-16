Bu kez iddianame değil şiir kitabı yazdı - Son Dakika

Bu kez iddianame değil şiir kitabı yazdı

16.11.2020 10:01
Bu kez iddianame değil şiir kitabı yazdı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda uzun süre Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu başsavcıvekili olarak görev yapan Ender Coşkun, bu kez şiir kitabı yazdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda uzun süre Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu başsavcıvekili olarak görev yapan Ender Coşkun, bu kez şiir kitabı yazdı.

Halen Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak görev yapan Coşkun, bugüne kadar sayısız iddianame yazdı, başta FETÖ ile ilgili olmak üzere önemli soruşturmalar yürüttü.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1994'te Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayan Ender Coşkun, ilkokul yıllarında başlayan edebiyata ve şiire ilgisini, yoğun geçen meslek hayatı boyunca da kaybetmedi, savcı olarak çalıştığı dönemde şiirler yazdı.

"Kırmış Kalemini Şair" adlı kitabını, dördüncü baskısıyla edebiyat tutkunlarının ve şiirseverlerin beğenisine sunan Coşkun, bazı şiirlerinde hukuki terimler de kullandı.

İlkokul yıllarında yazdığı şiire, kitabının ön sözünde yer veren Coşkun, "Şiirlerim, hikayelerim benimdir evet. Tek isteğim yazmaktı. Sessizce, çığlık çığlığa..." ifadeleriyle şiir tutkusunu sayfasına taşıdı.

Ender Coşkun'un bir şiirinin sözleri de "Aklımda Kal" isimli şarkının güftelerini oluşturdu. Sanatçı Selim Topsakal tarafından bestelenen şarkı da müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Ankara, Şiir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bu kez iddianame değil şiir kitabı yazdı - Son Dakika


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