Bu kez internetten iş ilanları ile dolandırıyorlar - Son Dakika

Trabzon'da bir vatandaş internet üzerinden gördüğü iş ilanı için iletişime geçtiği şahıslara banka hesabı doğrulaması adı altında 3 TL para gönderip şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da yaşayan G.Ö. adlı bir bayan internet üzerinde bir iş ilanına rastladı. İlanı veren şahıslarla telefonla iletişime geçen G.Ö. kendisinden banka hesabı numarası doğrulaması adı altında 3 TL para talep edilince kişisel banka hesabından şüpheli şahıslara 3 TL havale işlemi gerçekleştirdi. Daha sonra iş ilanının detayları için şahıslara ulaşmaya çalışan G.Ö. şahıslara ulaşamayınca, internet üzerinden verilen iş ilanının dolandırıcılık amacıyla açılmış bir ilan olduğunu anlayarak banka hesabı doğrulaması altında kendisinden 3 TL para talep eden şüpheliler hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Öte yandan adli kaynaklar internet üzerinden iş ilanı adı altında verilen reklamlarla banka hesabı doğrulaması adı altında 1-3 TL gibi sembolik rakamların talep edildiğini ve bu şekilde dolandırıcılık mağduru vatandaş sayısının günden güne arttığını ifade ettiler. - TRABZON