Bu kez İsrail uçakları Suriye'deki Rus askeri üslerini gözlemledi

İsrail'e ait gözlem uçakları, Suriye'de faaliyet yürüten Rusya'ya ait askeri üslerin çevresinde uçuşlar gerçekleştirerek gözlem yaptı.

Daha önce sürekli ABD ve NATO'ya ait uçakların gözlem yaptığı Suriye'deki Rus askeri üslerinin çevresinde bu kez İsrail uçakları tespit edildi. Rus sivil uçuş istihbarat ağı Plane Radar tarafından yayınlanan radar tespitlerine göre İsrail'e ait 537-684 kuyruk numaralı Gulfstream G550 jet uçağı İsrail'in güneyinde bulunan İsrail Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Nevatim hava üssünde kalkış yaptı. Akdeniz üzerinde İsrail ve Filistin hattı boyunca ilerleyen İsrail uçağı, Akdeniz'de bulunan Rus deniz üsleri üzerinde uçuşlar gerçekleştirdi. Suriye'nin kıyı şeritlerinde de uçuşlar gerçekleştiren İsrail uçağı yarım günlük uçuşun ardından hava üssüne geri döndü.

İsrail uçağının dün Akdeniz'de yaptığı uçuşun yanı sıra ABD'ye ait bir Lockheed EP-3 tipi keşif uçağı yine Akdeniz bölgesinin Girit Adası çevresinde uçuşlar gerçekleştirdi. Yapılan uçuş yaklaşık 4 saat sürerken Akdeniz semalarında keşfini tamamlayan uçak üssüne geri döndü.

(İHA)