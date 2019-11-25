Son Dakika Haberleri: Bu kez İsrail uçakları Suriye'deki Rus askeri üslerini gözlemledi
Son Dakika Güncel Bu kez İsrail uçakları Suriye'deki Rus askeri üslerini gözlemledi - Son Dakika

Bu kez İsrail uçakları Suriye'deki Rus askeri üslerini gözlemledi

6 saat önce

İsrail'e ait gözlem uçakları, Suriye'de faaliyet yürüten Rusya'ya ait askeri üslerin çevresinde uçuşlar gerçekleştirerek gözlem yaptı.

Bu kez İsrail uçakları Suriye'deki Rus askeri üslerini gözlemledi, System.String[]

İsrail'e ait gözlem uçakları, Suriye'de faaliyet yürüten Rusya'ya ait askeri üslerin çevresinde uçuşlar gerçekleştirerek gözlem yaptı.

Daha önce sürekli ABD ve NATO'ya ait uçakların gözlem yaptığı Suriye'deki Rus askeri üslerinin çevresinde bu kez İsrail uçakları tespit edildi. Rus sivil uçuş istihbarat ağı Plane Radar tarafından yayınlanan radar tespitlerine göre İsrail'e ait 537-684 kuyruk numaralı Gulfstream G550 jet uçağı İsrail'in güneyinde bulunan İsrail Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Nevatim hava üssünde kalkış yaptı. Akdeniz üzerinde İsrail ve Filistin hattı boyunca ilerleyen İsrail uçağı, Akdeniz'de bulunan Rus deniz üsleri üzerinde uçuşlar gerçekleştirdi. Suriye'nin kıyı şeritlerinde de uçuşlar gerçekleştiren İsrail uçağı yarım günlük uçuşun ardından hava üssüne geri döndü.

İsrail uçağının dün Akdeniz'de yaptığı uçuşun yanı sıra ABD'ye ait bir Lockheed EP-3 tipi keşif uçağı yine Akdeniz bölgesinin Girit Adası çevresinde uçuşlar gerçekleştirdi. Yapılan uçuş yaklaşık 4 saat sürerken Akdeniz semalarında keşfini tamamlayan uçak üssüne geri döndü.

(İHA)

Akdeniz, Suriye, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji duyurdu! İstanbul'da haftalardır beklenen sağanak geliyor
Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:13:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu kez İsrail uçakları Suriye'deki Rus askeri üslerini gözlemledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]