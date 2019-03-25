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Bu Kez Kadınlar Bilecik İçin Konuştu

1 saat önce

AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadınlar Şehri Konuşuyor" adlı programda; kadınlar şehir için fikir ve taleplerini dile getirdi.

Bu Kez Kadınlar Bilecik İçin Konuştu, System.String[]
AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadınlar Şehri Konuşuyor" adlı programda; kadınlar şehir için fikir ve taleplerini dile getirdi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit ve kadınlar katıldı. Kadınların toplumsal ve sosyal hayattaki önemi ve düşüncelerinin şehirler için taşıdığı değerin vurgulandığı programda kadınların görüşleri alındı.

"Belediyecilik anlayışımızda kadın ve çocuklarımız öncelikli gelir"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, program sonrası yaptığı kısa açıklamada, "AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından düzenlenen 'Kadınlar Şehri Konuşuyor' adlı programda değerli kadınlarımız ile bir araya geldik. Evlerimiz ve şehirlerimizin cefakar üyeleri olan kadınlarımızın önemli görüşlerini ve tespit ettikleri konuları yakından dinleme fırsatı bulduk. İnşallah kadınlarımızın da fikirlerine önem vererek onlara hitap edecek projeleri şehrimizde gerçekleştirmek nasip olur. Her vesile ile belirttiğimiz üzere kadınlarımız ve çocuklarımız bizlerin hizmet anlayışında önde geliyor. Proje ve çalışmalarımız da hep bu yönde olmaktadır. İnşallah kadınlarımızdan almış olduğumuz güzel fikirlerle şehrimizi eserler ve çalışmalarla donatacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen programda kadınlar Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Nihat Can'a sorular yöneltirken, ayrıca şehir ve belediyecilik çalışmaları hakkında fikirlerini beyan etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:27 Kaynak: İHA

Nihat Can, AK Parti, Bilecik, Yaşam
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