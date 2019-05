Bu kez kipa takmaya çağırdı

ALMANYA'da Yahudilere yönelik işlenen suçlarda son dönemlerde yaşanan artışa dikkati çeken Klein, önceki gün, "Yahudilere Almanya 'nın her yerinde, her zaman kipa takmalarını tavsiye etmem" açıklaması yaptı. Klein, Yahudilere karşı suç işleyenlerin büyük bölümünün aşırı sağcılar olduğuna işaret ederken, antisemitizm konularında başta polis olmak üzere devlet görevlilerinin eğitilmesini de istedi. Klein'ın açıklamasından sonra Bild gazetesi ise kipa takma çağrısı yaptı. Gazete çalışanları kipa takıp toplu fotoğraf çektirirken, kipa çağrısına da her kesimden olumlu cevap geldi. Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas da kipa taktı. Maas, "Ben hiçbir Yahudi'nin kendi inancını saklamak zorunda kalmasını istemiyorum. Kipa takmayı gizlemek yerine hepimiz antisemitizme karşı duruş sergilemeliyiz. Bu yüzden çağrıya uyuyorum" dedi.'BİZİM SORUMLULUĞUMUZDUR' Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier da kipa çağrısına uydu. Bouffier, "Yahudi inancına mensup tüm insanlar eğer istiyorlarsa, her yerde kipa takmalarını isterim. Onların kipa takmalarını sağlamak devlet ve toplum olarak bizim sorumluluğumuzdur" dedi. Çağrıya politikacılar dışında sanatçılar da destek verdi. Berlin 'de cumartesi günü İsrail karşıtı yürüyüş olacağını açıklayan Felix Klein da Almanya'da herkesin kipa takmasını istedi. Klein, "Tüm halka çağrımdır, cumartesi günü Berlin'de İsrail ve Yahudilere karşı nefret yayan yürüyüş yapılıyorsa siz de her yerde kipa takın" dedi.