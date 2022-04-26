Bu kez meyveyi soğuk değil, sıcak vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Bu kez meyveyi soğuk değil, sıcak vurdu

26.04.2022 11:42
Bu kez meyveyi soğuk değil, sıcak vurdu

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de, bir kaç gündür etkili olan sıcaklar, açık bahçelerde hasada yaklaşan Malta Eriği (Yenidünya) ile bazı seralardaki üzüm bağlarını etkileyerek ürün kaybına neden oldu.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de, bir kaç gündür etkili olan sıcaklar, açık bahçelerde hasada yaklaşan Malta Eriği (Yenidünya) ile bazı seralardaki üzüm bağlarını etkileyerek ürün kaybına neden oldu.

Mersin, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Yılın her döneminde örtü altı ile açık bahçelerde çeşit çeşit meyvelerin hasadının yapıldığı kentte bu yıl kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle ürünleri zaman zaman zirai don vurdu. Soğuk havaların ilkbaharla birlikte ısınmasıyla bazı meyveler de olgunlaşma dönemine girdi. Hafta sonundan itibaren yaz havasının etkili olması ve sıcaklığın 32 derecelere kadar çıkmasıyla Erdemli'de açıkta hasadı yaklaşan yenidünya meyvelerini dalında yaktı. İlçenin doğusunda yer alan yenidünya bahçelerinde yüzde 20'lere kadar kayıplar yaşandığı bildirildi. Öte yandan, örtü altında da sıcaklıkların, 40 derecelere dayanması nedeniyle özellikle üzüm bağlarında tane kayıplarına neden olduğu aktarıldı.

"GÜNEŞİN AŞIRI DERECEDE YAKMASINDAN KAYNAKLANIYOR"

Üreticilerden İsmet Aksay, "Burası Erdemli'nin Arpaçbahşiş Mahallesindeki yenidünya bahçemiz. Burada 2 gündür olan sıcaklar yenidünya bahçemize aşırı derecede zarar verdi. Buna 'çöküntü' diyorlar, 'yıldız sıcağı' diyorlar, yani soğuktaki etkinin tersi sıcak zarar verdi. Ama yapacak bir şey yok. Artık şuanda hasadın yüzde 25'i gitmiş vaziyette. Belli bir saatte güneşin aşırı derecede yakmasından kaynaklanıyor, yakma etkisiyle meyvenin taze olmasından dolayı pişiriyor. Ateş değmiş gibi oluyor" dedi.

"GÖLGE JELİ VE TOZUNDAN FAYDALANMALILAR"

İklim değişikliği yaşandığını anımsatan Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu da "2 gün süren bir sıcaklık artışı yaşadık. Bu tarım ürünlerinde bir zarar oluşturdu. Açık, örtü altı meyvelerimizde ve sebzelerimizde güneş yanıklığı oluştu. Sıcaklık artışı yine devam edecek. Üreticilerimiz meteorolojik hava durumunu yakından takip etmeli. Sıcak günlerde bitkilerini susuz bırakmamalı. Gerekiyorsa gölge jeli, gölge tozundan faydalanmalılar. Ayrıca danışman ziraat mühendisinden destek almalılar. Danışan çiftçilerimiz üretimde kaybetmez" diye konuştu.

Sıcaklık nedeniyle Erdemli'nin batı kısımlarında zararın daha az, doğu kısımlarında ise yüzde 10 ile 20'ye varan zarar olduğunu belirten Kulu, kalite ve ürün kayıpları yaşandığını kaydetti.

(Halil İbrahim Varlı - Hüseyin Yıldız - İHA)

Bu kez meyveyi soğuk değil, sıcak vurdu
Bu kez meyveyi soğuk değil, sıcak vurdu
Bu kez meyveyi soğuk değil, sıcak vurdu
Bu kez meyveyi soğuk değil, sıcak vurdu

YORUMLAR
500
Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı Son dakika! Adıyamanlı sporcular Havalı Silahlar Şampiyonasından 2 madalya ile döndü Son dakika! Adıyamanlı sporcular Havalı Silahlar Şampiyonasından 2 madalya ile döndü

Türkiye, Mersin, Malta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu kez meyveyi soğuk değil, sıcak vurdu - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bu kez meyveyi soğuk değil, sıcak vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement