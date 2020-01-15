Bu kez müzeye selfie için geldiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu kez müzeye selfie için geldiler - Son Dakika

Bu kez müzeye selfie için geldiler

6 saat önce

Adıyaman Müzesini gezerek eserleri inceleyen ziyaretçiler selfie çekmeyi ihmal etmedi.

Bu kez müzeye selfie için geldiler, System.String[]

Adıyaman Müzesini gezerek eserleri inceleyen ziyaretçiler selfie çekmeyi ihmal etmedi.


Dünyadaki tüm müzelerde eş zamanlı gerçekleştirilen 15 Ocak Müzede Selfie Günü, Adıyaman'da ki müzede de kutlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müzede tüm Dünya ile eş zamanlı Müzede Selfie Günü etkinliği gerçekleştirildi.


2019 yılında toplam 28 bin kişinin ziyaret ettiği Adıyaman Müzesine, Selfie Günü'nde yaklaşık 500 kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler hem eserleri inceledi hem de selfie çekti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yayın tarihini duyurdu
Vasiyeti üzerine IKEA'nın kurucusu Kamprad'ın servetinin bir kısmı dağıtılacak Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123,7 milyar TL açık verdi Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:17 Başkan Altay: Tüm şehirlerimizi birlikte çalışmaya davet ediyorum - Son Dakika
21:16 BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU - 2 - Son Dakika
21:16 3 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi - Son Dakika
21:16 Almanya uyruklu yabancı 3 terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika
21:16 Gazetecileri Koruma Komitesinden Mısır'a AA çalışanlarını derhal serbest bırakması çağrısı - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 21:21:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu kez müzeye selfie için geldiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]