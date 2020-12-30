Son dakika haberleri... Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı- Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı- Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim...

30.12.2020 18:30

Son dakika genel haberi: Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim ettiler Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrol noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden ortaokul öğrencileri, ekiplerle...

Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı

Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim ettiler

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrol noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden ortaokul öğrencileri, ekiplerle yaptıkları uygulamada durdurulan araçlardaki vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

Yenice ilçesinde Ülkü Ortaokulu öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenen 13.00-16.00 saatleri arasındaki izinli saatlerinde polis ve jandarma ekiplerini kontrol noktalarında ziyaret ettiler. Ülkü Ortaokulu Öğretmenlerinden Büşra Baybaş ile birlikte gelen öğrenciler ekiplere ikramlarda bulunarak, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele özveriyle görev yapan polis ve jandarma ekiplerine yazdıkları duygu dolu mektupları da kendilerine teslim edip teşekkür ettiler.

Jandarma ve polis ekipleri ile birlikte Yenice - Zonguldak karayolunda uygulama yapan öğrenciler durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundular.

"Jandarma ve polise mektup yazdılar"

6/B sınıfı öğrencilerinden Nursena Topraklı, mektubunda, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin ayrı ayrı görevleri ve sorumlulukları var fakat bu zor sürecin bir diğer isimsiz kahramanları da sizlersiniz. Emniyet mensuplarına birçok görevler düştü. Bu süreçte bizlere kurallara uymasını sağladılar ve her zaman yanımızda oldunuz. Sizin bu yaptığınız fedakarlıklara sevgi ve saygıyla karşılık vermek istiyorum. Bu isimsiz kahramanlara gönülden teşekkürlerimi sunarım. Sevgi ve saygıyla ellerinizden öperim" ifadelerini kullandı.

Deren Duru Şık ise "Bu mektubu bu dönemde sağlık çalışanları kadar çalışan polis abi ve ablalarımıza yazıyorum. Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte sizlerde yoğun bir çalışma içerisine girdiniz. Sokağa çıkma yasağı olduğu için sokakları gezdiniz ve geceleri nöbet tuttunuz. Bazı insanlara bu kurallara uymadı. Bazıları sizlere zorluk çıkardı. Ama sizler hala bizim ve ülkemiz için çalışıyorsunuz. Sizi unutmayacağımızı, çok sevdiğimizi ve her şey için çok teşekkür ettiğimizi bilin" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberleri... Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı- Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim...
Son dakika haberleri... Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı- Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim...
Son dakika haberleri... Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı- Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim...
Son dakika haberleri... Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı- Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim...
Son dakika haberleri... Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı- Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim...
Son dakika haberleri... Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı- Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim...
Son dakika haberleri... Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı- Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim...
Son dakika haberleri... Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı- Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim...
Son dakika haberleri... Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı- Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim...

Koronavirüs, Jandarma, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı- Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü TFF Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu
Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak         
18:32
Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı uyuşturucu bahanesine sığındı Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı uyuşturucu bahanesine sığındı         
17:56
Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in katil zanlısının avukatından açıklama: Zorunlu olarak atandım Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in katil zanlısının avukatından açıklama: Zorunlu olarak atandım         
17:23
Balkondan düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Balkondan düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi         
17:15
Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı         
17:05
Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem         
16:48
2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı         
16:20
Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı         
15:41
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı         
14:01
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 19:00:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Bu sefer öğrenciler araçları durdurup, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı- Ortaokul öğrencileri polis ve jandarmaya yazdıkları mektupları teslim... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei