Son Dakika Haberleri: Bu kez öğretmenler için 'Geleceğe Nefes' olunacak
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Bu kez öğretmenler için 'Geleceğe Nefes' olunacak

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı, imza attığı 'Geleceğe Nefes Ol' isimli projenin ardından, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de öğretmenler için fidan dikimi yapacak.

Bu kez öğretmenler için 'Geleceğe Nefes' olunacak, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı, imza attığı 'Geleceğe Nefes Ol' isimli projenin ardından, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de öğretmenler için fidan dikimi yapacak. Etkinliğe TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılacak.

11 Kasım'da yurt genelinde gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikim seferberliği 14 milyona yakın fidanın sahiplenilmesi sonrası, Tarım ve Orman Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirecek. Torbalı ilçesinde düzenlenecek etkinliğe TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, öğretmenler ile öğrenciler de katılacak. Etkinlik hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, bizleri birer fidan gibi yetiştiren, geliştiren öğretmenlerimiz adına da geleceğe nefes olalım. 24 Kasım'da tüm halkımızı, gelecegenefes.com sitemiz üzerinden öğretmenleri adına fidan sahiplenmeye ya da bağışlamaya davet ediyorum" dedi.


Geleceğe Nefes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:06 Kaynak: DHA
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