Son Dakika Haberleri: Bu Kez Pusuda Yatan Bir Fare

Bu Kez Pusuda Yatan Bir Fare

1 saat önce

Antalya'da vatandaşların kediler için bıraktığı yemek kaplarına dadanan lağım fareleri, kedilerin korkulu rüyası haline geldi.

Antalya'da vatandaşların kediler için bıraktığı yemek kaplarına dadanan lağım fareleri, kedilerin korkulu rüyası haline geldi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi'nde iri lağım fareleri kedilerin korkulu rüyası oldu. Mahallelilerin kediler için yaptığı yuva önündeki kaplara koyduğu yemeklere dadanan fareler, yemeklerin konmasıyla birlikte saklandıkları yerlerden çıkarak yemekleri yiyor. Kediler ise kaplar başında adeta nöbet tutuyor. Bölgede çok sayıda lağım faresi olduğunu belirten Gülsen Ersoy, "Sokak hayvanlarına bakıyoruz. Dayanamıyoruz hayvanlar aç. Biz yemek veriyoruz ama fareler de kedilerin ellerinden alıp yiyorlar. Bakımsız kalıyor hayvanlar. Aralarında yemek kavgası da oluyor" dedi. Mahallelilerden Şehriban Orhan da, "Yemek veriyoruz ama farelerden kedilere bir şey kalmıyor. Her gün yemek kavgası oluyor" diye konuştu.

(Suat Metin - İsmet Ersoy/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:26 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Güncel
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