Son Dakika Haberleri: Bu Kez Sahibinin Elinden Yılbaşı Hindisi Kaçtı

Bu Kez Sahibinin Elinden Yılbaşı Hindisi Kaçtı

28 dakika önce

Bu kez sahibinin elinden yılbaşı hindisi kaçtıÇANAKKALE - Çanakkale'de sahibinin elinden kaçan yılbaşı hindisi görenleri güldürdü.

Bu kez sahibinin elinden yılbaşı hindisi kaçtı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de sahibinin elinden kaçan yılbaşı hindisi görenleri güldürdü.
Merkeze bağlı Kepez beldesinde müstakil bir evin bahçesinden kaçan hindi, Atatürk Caddesi'ndeki ana yol kenarında araç ve yayaların geçişlerini izledi. Bu anları gören bir vatandaş hindinin o anlarını cep telefonuyla kaydetti. Öte yandan yolun karşısına geçen bazı yayaların hindinin yola çıkmaması için yaptıkları hareketler görenleri güldürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:45 Kaynak: İHA

Çanakkale, Genel
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