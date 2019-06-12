Son Dakika Haberleri: Bu kez Samsun 'da kıyıya vurdu
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Bu kez Samsun 'da kıyıya vurdu

45 dakika önce

Samsun'un Atakum ilçesi sahiline ölü yunus vurdu.

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Samsun'un Atakum ilçesi sahiline ölü yunus vurdu. Atakum ilçesi Atakent mevkisi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yürüyen vatandaşlar sahilde ölü yunusu fark edince yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Atakum Belediyesi görevlileri, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan yunusu sahil kenarından alarak araçla götürdü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:30 Kaynak: İHA
Atakent, Atakum, Samsun, Güncel
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