Bu kez Samsun 'da kıyıya vurdu
45 dakika önce
Samsun'un Atakum ilçesi sahiline ölü yunus vurdu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:30 Kaynak: İHA
'un Atakum
ilçesi sahiline ölü yunus vurdu. Atakum ilçesi Atakent
mevkisi Adnan Menderes
Bulvarı üzerinde yürüyen vatandaşlar sahilde ölü yunusu fark edince yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Atakum Belediyesi görevlileri, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan yunusu sahil kenarından alarak araçla götürdü.
(İHA)
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