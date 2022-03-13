Bu kez tersi oldu! Taksici gaspçıyı öldürdü - Son Dakika
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Bu kez tersi oldu! Taksici gaspçıyı öldürdü

13.03.2022 16:35
Bu kez tersi oldu! Taksici gaspçıyı öldürdü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ticari taksi şoförünü bıçakla gasp etmek isteyen şüpheli şahıs, yaşanan arbedede ağır yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ticari taksi şoförünü bıçakla gasp etmek isteyen şüpheli şahıs, yaşanan arbedede ağır yaralandı. 8 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gasp şüphelisi hayatını kaybetti. Taksici ise gözaltına alındı.

Olay, 4 Mart 2022 tarihi saat 02.00 sıralarında Lüleburgaz'ın Eskibedir köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.K. sevk ve idaresindeki 39 T 1129 plakalı ticari araçta yolcu olarak bulunan Yasin A., taksici H.K.'yi bıçakla gasp etme girişiminde bulundu. Yaşanan kargaşada şüpheli Yasin A. ağır yaralanırken, taksici H.K. de yaralandı.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan taksici H.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı gasp şüphelisi Yasin A. ise yoğun bakıma alındı. Hastanede tedavi gören Yasin A., 8. günde yaşamını yitirdi.

Yaralamadan uyuşturucuya, hırsızlıktan yağma suçuna kadar 10 farklı suç kaydı bulunan Yasin A.'yı öldüren taksici H.K. ise gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRKLARELİ

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Kırklareli, Lüleburgaz, Taksi, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu kez tersi oldu! Taksici gaspçıyı öldürdü - Son Dakika


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