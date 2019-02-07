Son Dakika Haberleri: Bu Kez Yalova'da Yön Tabelasına Çıkıp İntihara Kalkıştı

Bu Kez Yalova'da Yön Tabelasına Çıkıp İntihara Kalkıştı

1 saat önce

YALOVA'da yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunan Hasan İ., 1 saatlik uğraşın ardından ikna edilerek indirildi.

Bu Kez Yalova'da Yön Tabelasına Çıkıp İntihara Kalkıştı, System.String[]
YALOVA'da yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunan Hasan İ., 1 saatlik uğraşın ardından ikna edilerek indirildi. Hasan İ.'nin geçen yıl Kocaeli'de 9 kez yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay, şehiriçi trafiğinin en işlek olduğu Cengiz Koçal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunan Hasan İ.'yi fark edenler, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yön tabelasının altında hava yastığı açtı. İtfaiye aracındaki sepetle Hasan İ.'nin yanına yaklaşan polisler, inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Cengiz Koçal Caddesi trafiğe kapatıldı. Yan yoldan verilen trafikte uzun kuyruklar oluştu. Bir polisin de yön tabelasına çıkmasının ardından Hasan İ. ikna edilerek indirildi. Hasan İ., polis tarafından gözaltına alındı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNİ MESLEK HALİNE GETİRMİŞ

Öte yandan Hasan İ.'nin daha önce birçok kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Aynı yöntemi kullanarak yön tabelasına çıkan Hasan İ.'nin 2018 yılında Kocaeli'de 9 kez yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hasan İ. hakkında 'kamu düzenini bozma, seyahat özgürlüğünü kısıtlama' gibi suçlardan adli işlem yapılacağı öğrenildi. - Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:16 Kaynak: DHA

Kocaeli, İtfaiye, Yalova, Güncel
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