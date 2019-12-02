Bu kez yaya, minibüse çarptı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı minibüse çarparak, yere düştü. Ayağa kalkan kişi, sürücü ile bir süre tartıştıktan sonra yoluna devam etti.

Kaza, sabah saatlerinde, Derince'ye bağlı İbn-i Sina Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kişi, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı minibüse yandan çarparak, yere düştü. Yola savrulan kişi, hemen toparlanarak, ayağa kalktı. Kısa süre minibüs sürücüsüyle tartışan kişi, ardından yoluna devam etti. Kaza anı ise sürücüsünün bölgedeki duraktan yolcu aldığı özel halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sollamanın yasak olduğu caddede minibüs sürücüsünün hatalı sollama yaptığı ve yolun karşısına geçen yayanın araca çarptığı anlar yer aldı.

- Kocaeli