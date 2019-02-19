Son Dakika Haberleri: Bu Kez Yayalar Denetlendi

Bu Kez Yayalar Denetlendi

1 saat önce

Kütahya'da, değişen karayolları trafik kanununa göre trafikte bu kez yaya denetlendi.

Bu Kez Yayalar Denetlendi, System.String[]
Kütahya'da, değişen karayolları trafik kanununa göre trafikte bu kez yaya denetlendi. Kavşaklarda ve yaya geçitlerinde yayalara broşürler dağıtan ekipler yayaları trafik kulları konusunda uyardı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen yayalara yönelik denetimler yaptı. Trafik daire başkanlığı tarafından ülke genelinde yaya öncelikli trafik bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan denetimler kapsamında yayalara bilgilendirmeler yapıldı. Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler ile yeni kanuna toplumun her kesimine ulaşmak amaçlanıyor. Trafik kurallarına uymayan yayalara ise 235 liradan 488 lira'ya kadar cezai işlem uygulanacağı bildirildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:09 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı

Deniz Seki, Tayfun Topal'la İlişkisini Bitirdiğini Açıkladı Damadını Yaralayan Kayınpederden Bir Garip Savunma: İlginç Videolar Gördüm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:12:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Kez Yayalar Denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]