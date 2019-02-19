Bu Kez Yayalar Denetlendi
1 saat önce
Kütahya'da, değişen karayolları trafik kanununa göre trafikte bu kez yaya denetlendi.
Kütahya
'da, değişen karayolları trafik kanununa göre trafikte bu kez yaya denetlendi. Kavşaklarda ve yaya geçitlerinde yayalara broşürler dağıtan ekipler yayaları trafik kulları konusunda uyardı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şube Müdürlüğünce şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen yayalara yönelik denetimler yaptı. Trafik daire başkanlığı tarafından ülke genelinde yaya öncelikli trafik bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan denetimler kapsamında yayalara bilgilendirmeler yapıldı. Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler ile yeni kanuna toplumun her kesimine ulaşmak amaçlanıyor. Trafik kurallarına uymayan yayalara ise 235 liradan 488 lira'ya kadar cezai işlem uygulanacağı bildirildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:09 Kaynak: İHA
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