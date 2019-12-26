Bu kıraathanede müşteriler kendileri pişirip kendileri yiyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bu kıraathanede müşteriler kendileri pişirip kendileri yiyor - Son Dakika

Bu kıraathanede müşteriler kendileri pişirip kendileri yiyor

6 saat önce

Erzurum'un geleneklerini yaşatan Temelli Kıraathanesi, çocukluk özleminde kalan sobada patates keyfini yaşatmaya devam ediyor.

Bu kıraathanede müşteriler kendileri pişirip kendileri yiyor, System.String[]

Erzurum'un geleneklerini yaşatan Temelli Kıraathanesi, çocukluk özleminde kalan sobada patates keyfini yaşatmaya devam ediyor.


İlim, kültür ve gelenek bakımından insanlara değer katan Temelli Kıraathanesi, ticari amaç gütmeden gelenekleri yaşatıyor. İşletmecisi olan Şener Temelli, kıraathanesini ısıtmak için yakacaklarını alıyor, kartol (erzurum ifadesi) yemek isteyen patatesini alıp getiriyor, sobanın gözlerine atıyor, pişince de istediğine ikram edip kartolların keyfini çıkarıyor.


Temelli, Erzurum'da, soğuk kış aylarında en çok tüketilen besinlerden biri olan patatesi, kıraathanesinde akşamları yakmış olduğu sobasının fırınında pişirerek müşterilerin yüzünü güldürüyor. Şehirde yaşayanlar sobada pişirilen patatese özlemini bu kıraathanede gideriyor.


Temelli kıraathanesine gelenler arasında, tez yazmak için sakin bir ortam arayan profesörler de var, KPSS'ye çalışan öğrenciler de, sadece ders çalışmak için değil sohbet etmek, keyifli vakit geçirmek isteyen herkes bu kıraathanede değerli zaman geçirebiliyor.


İşletmesinde sigara tükettirmeyen Şener Temelli, kıraathaneye gelen müşterilerin kendilerini evdeymişçesine rahat hissettiğini söylüyor. Geleneğin kokusunun yayıldığı kıraathane de isteyen patatesini isteyen kestanesini alıp pişirebiliyor. Temelli, "İstesem patatesi kendim alır tanesini iki liradan satarım ama yapmıyorum, parası olan var, olmayan var, öğrenci olan var, isteyen getirsin, sobayı ısınmak için kurduk, gözlerine atsınlar yemeklerini, yesinler" şeklinde konuşuyor.


Nesilden nesille aktarılan dededen toruna geçen bu kıraathanede kendilerini evinde gibi hisseden müşteriler, sobadan çıkan patatesleri diğer masada oturanlara ikram ediyor. Sıcak bir ortamın olduğu ve 7'den 70'e herkesin bulunabileceği ortamda insanlar, birbirlerinin misafiriymiş gibi özenle davranıyor. - ERZURUM

Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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