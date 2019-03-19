Son Dakika Haberleri: Bu Kış Onlar İçin Zor Geçti

Bu Kış Onlar İçin Zor Geçti

23 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde hayvancılıkla uğraşanlar, kış mevsiminin çetin ve karlı geçmesi nedeniyle zor günler geçirdi.

Bu Kış Onlar İçin Zor Geçti, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde hayvancılıkla uğraşanlar, kış mevsiminin çetin ve karlı geçmesi nedeniyle zor günler geçirdi. Kuzuları doğan koyunlar kızaklı atlarla getirilen otlarla besleniyor.

Kış mevsimi bu yıl ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de çetin geçti. Özellikle Karlıova ilçesine bağlı köylerde hayvancılıkla uğraşanlar, koyunların kuzuları olmasıyla baharı beklerken Mart ayının ortasında tekrar kar yağışı ile karşılaştı. Kışı yoğun kar nedeniyle zor geçiren besiciler, halen bir çok yerin karla kaplı olması nedeniyle, daha önce depoladıkları otları son kısmını kızaklı atlarla getirerek hayvanlarını besliyor.

Kaynarpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Sedat Akın,baba mesleğini devam ettirdiğini ve severek yaptığını söyledi.

Bu kışın zor geçtiğini anımsatan Akın, otlar yetmediği için hayvanlara zor baktıklarını aktardı.

Geçmiş yıllarda Mart ayında bu günlerde kar olmadığına değinen küçük baş hayvan sahiplerinden Salih Gürgen ise, "20 gün sonra masrafın tamamen bitmesi gerekiyordu, bu yıl kış mevsimi uzadı" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:54 Kaynak: İHA

Karlıova, Bingöl, Güncel
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