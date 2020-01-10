"Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın" projesine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın' projesine destek - Son Dakika

"Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın" projesine destek

6 saat önce

Malatya'da, minik öğrenciler, "Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın" projesine destek verdiler.

Malatya'da, minik öğrenciler, "Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın" projesine destek verdiler.


Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenledikleri sergiden elde edilen geliri, Malatya İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) tarafından başlatılan 'Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın' projesine veren öğrenciler, takdir edildi. Sümer İlkokulu 4G sınıfı öğrenci ve velileri, sergiden elde edilen gelirle satın aldıkları ayakkabıları, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa gibi illerde ihtiyaç sahibi olan öğrencilere göndermek üzere TODUP'a teslim etti. Yardım için toplanan ayakkabıları TODUP'a teslim etmek üzere İnönü Üniversitesi'ne gelen öğrenciler ve velileri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından Senato Salonu'nda kabul edildi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, öğrencilerin, "Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın" Projesine destek vermelerinden ve duyarlı olmalarından dolayı teşekkür etti. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Yerli Malı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:02 Uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
18:02 İnegöl Belediyesi 150. Yaşını Kutluyor - Son Dakika
18:02 İnşaat alanında heyelan; toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
18:02 Öldürülen küçük Sedanur'un ailesi davanın 2 sanığına verilen cezadan memnun - Son Dakika
18:02 Büyükşehir'den STK'lara mama desteği - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 18:05:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın" projesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]