Bu Kişi Birden Bire Muhammed Salah'ın Önünde Belirdi ve Beklenmedik Şeylere İmza Attı ..!!

Yeşil sahalarda ilginç görüntülere tanıklık etmeye oldukça alışkınız. Sahaya giren taraftarlar ve sert tartışmalar bu görüntülerin başında gelmektedirler.

Yeşil sahalarda ilginç görüntülere tanıklık etmeye oldukça alışkınız. Sahaya giren taraftarlar ve sert tartışmalar bu görüntülerin başında gelmektedirler. Mohamed Salah'tan Neymar'a birçok futbolcunun içinde bulunduğu bu görüntüler karşınızda;

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Eski Yenge Jelena, Yasak Aşk Yaşadığı Boşnak Futbolcunun Peşine Mafya Taktı

Fenerbahçe'nin En Değerli İsmi Moses

Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a Anlamlı Destek

Alper Potuk'un Yeni İmajı Tepki Çekti!