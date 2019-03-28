Son Dakika Haberleri: Bu Kişi Birden Bire Muhammed Salah'ın Önünde Belirdi ve Beklenmedik Şeylere İmza Attı ..!!

Bu Kişi Birden Bire Muhammed Salah'ın Önünde Belirdi ve Beklenmedik Şeylere İmza Attı ..!!

1 saat önce

Yeşil sahalarda ilginç görüntülere tanıklık etmeye oldukça alışkınız. Sahaya giren taraftarlar ve sert tartışmalar bu görüntülerin başında gelmektedirler.

Yeşil sahalarda ilginç görüntülere tanıklık etmeye oldukça alışkınız. Sahaya giren taraftarlar ve sert tartışmalar bu görüntülerin başında gelmektedirler. Mohamed Salah'tan Neymar'a birçok futbolcunun içinde bulunduğu bu görüntüler karşınızda;

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:52 Kaynak: Youtube

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